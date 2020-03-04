Мошенник обманул жительницу Карелии, желавшую угодить сыну

В полицию Медвежьегорского района 2 марта поступило сообщение от местной жительницы, сообщили в МВД Карелии.

В начале февраля сын заявительницы захотел недорогой питбайк. Подходящую модель он нашел на одном из сайтов объявлений.



Женщина одобрила выбор и связалась с продавцом, чтобы обговорить детали сделки. В качестве предоплаты он попросил перевести 12 тысяч рублей. Местная жительница перевела деньги через электронный кошелек. А после продавец перестал выходить на связь.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Полиция призывает соблюдать осторожность при заключении сделок в сети. Не перечисляйте деньги, если не уверены в надежности контрагента.

Ранее жители Карелии пострадали от рук ярославского мошенника.