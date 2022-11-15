Мошенник под кодовым именем «Юрий Александрович» выманил у жительницы Карелии 400 тыс. рублей

Мошенник представился сотрудником банка и для убедительности выслал женщине скриншот служебного удостоверения, сообщили в МВД Карелии.

По информации полиции, жительницу Прионежского района обманули одним из самых распространенных способов: 51-летнюю сельчанку крайне встревожили сообщением о том, что на её имя мошенники пытаются оформить кредит. Об этом ей по телефону рассказал некто, назвавший себя менеджером банка.



Услышав замешательство абонентки, неизвестный соединил её с работником службы безопасности банка «Юрием Александровичем».

Тот убедил женщину рассказать, какая сумма сбережений у нее имеется. Затем предложил их «спасти» переводом на счет посторонней женщины. «Юрий Александрович» заявил, что эта незнакомка работает в банке, и получил от доверчивой жительницы Карелии 390 тысяч рублей. При этом мошенник обещал, что сразу откроет новый счет и для безопасности оставит деньги там.

Более того, лже-помощник в одном из мессенджеров направил потерпевшей скриншот служебного удостоверения с фото и печатью. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.