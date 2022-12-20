Мошенник под кодовым именем «Владимир» лишил пенсионера в Карелии огромной суммы

Житель Сортавальского района Карелии решил продать гараж и лишился более 500 тысяч рублей.

В полицию Сортавальского района поступило заявление от пенсионера. Мужчина рассказал, что его обманули мошенники. Житель Приладожья решил продать гараж, для этого на популярной онлайн-площадке он разместил объявление.



Вскоре ему позвонил неизвестный исообщил, что готов купить имущество за 100 тысяч рублей. Также покупатель заявил, что все его сделки ведет бухгалтер. Поэтому вскоре владельцу гаража перезвонил некий «Владимир».

У пенсионера запросили данные банковской карты. После он обнаружил сообщения с номера «900» о том, что на его счет частями зачислены деньги. При этом «Владимир» заявил, что нечаянно перевел не 100, а 200 тысяч рублей.



Далее злоумышленник не вполне понятным для потерпевшего образом оформил на него кредит в 445 тысяч рублей и вынудил небольшими суммами пополнять сторонний счет.



Подозрительные денежные операции заблокировали в настоящем банке. К тому времени хозяин гаража успел лишиться почти 174 тысяч рублей. К тому же теперь он имеет почти полумиллионные обязательства перед банком.

Полицейские проводят проверку, после чего решат, стоит возбуждать уголовное дело, или нет, сообщили в МВД Карелии.