Мошенник под маской женщины обманул жителя Карелии

Автолюбитель лишился денег, пытаясь купить колеса у «Ольги Сергеевны»

В ОМВД России по Прионежскому району обратился местный житель с просьбой привлечь к ответственности неизвестных, лишивших его денег, сообщают в полиции.

На популярной площадке объявлений гражданин нашёл информацию о продаже автоколёс в сборе. Его автор, «Ольга Сергеевна», после получения предоплаты в размере 9 500 рублей согласилась отправить товар в Карелию через транспортную компанию. Однако колеса мужчина не получил.

Покупатель обратился к пользователям одного из пабликов в соцсети, разместив там номер «Ольги Сергеевны». Он попросил выяснить, не мошенница ли она. Так он узнал, что интересующий его номер принадлежит мужчине, но при этом на него зарегистрирован аккаунт с данными петербурженки Ольги.

Пытаясь добиться возврата денег, житель Карелии стал активно писать «Ольге» в соцсети, объясняя, что желает отменить сделку. Однако в ответ приходили просьбы указать номер карты, куда следует перевести те самые 9 500 рублей. Посчитав, что таким образом злоумышленники вновь расставляют ловушки, мужчина настаивал на возврате средств по номеру телефона. Он также предупредил об обращении в полицию. В итоге его заблокировали.

«В полиции проводится проверка по изложенным заявителем фактам. Тем временем, на сайте бесплатных объявлений появился точно такой же анонс с той же фотографией колёс, на этот раз указан иной мобильный номер, а продаёт их за 19 000 рублей уже якобы Сергей», — сообщили в МВД.

С начала года в полицию Прионежья пожаловались на дистанционные хищения несколько десятков жителей района. Совокупный ущерб в их случае составил без малого полмиллиона рублей, рассказали в полиции.

Ранее сообщалось, как житель Петрозаводска лишился денег при попытке продать колеса.