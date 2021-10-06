Мошенник под видом работника банка нашел очередную жертву в Карелии

В Карелии злоумышленник представился сотрудником банка и обманул женщину.

От действий аферистов пострадала 34-летняя гражданка, сообщают в МВД.

В ходе телефонного разговора с мошенником, представившимся сотрудником банка, женщина узнала, что на ее имя якобы кто-то оформил кредит. Чтобы отменить незаконную операцию и обезопасить средства собеседник рекомендовал петрозаводчанке немедленно отправиться к банкомату, выполнить «зеркальную» операцию и перевести деньги на специальный счет. Женщина выполнила все действия и лишилась 100 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что житель Карелии попытался продать гитару мошеннику и потерял деньги.