Мошенник под видом работника банка нашел очередную жертву в Карелии

В Карелии злоумышленник представился сотрудником банка и обманул женщину.
От действий аферистов пострадала 34-летняя гражданка, сообщают в МВД.
В ходе телефонного разговора с мошенником, представившимся сотрудником банка, женщина узнала, что на ее имя якобы кто-то оформил кредит. Чтобы отменить незаконную операцию и обезопасить средства собеседник рекомендовал петрозаводчанке немедленно отправиться к банкомату, выполнить «зеркальную» операцию и перевести деньги на специальный счет. Женщина выполнила все действия и лишилась 100 тыс. рублей.
Ранее сообщалось, что житель Карелии попытался продать гитару мошеннику и потерял деньги.
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