Мошенник под видом следователя убедил пенсионерку из Петрозаводска взять кредиты

Злоумышленники уговорили пожилую женщину перевести им 270 тысяч заемных рублей, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска поступило заявление от 71-летней горожанки. Он рассказала, что приняла звонок от неизвестного, который представился следователем.



Пенсионерка узнала, что от ее имени кто-то пытается оформить кредит и согласилась выполнить ряд действий для отмены заявки.



Под руководством собеседника она направилась в отделение банка, где оформила на себя два кредита. В другом филиале банка она перечислила все деньги, 270 тысяч рублей, на различные телефонные номера.

Когда разговор с «правоохранителем» завершился, звонки с неизвестных номеров продолжали поступать. Тогда женщина поняла, что стала жертвой мошенников.



Тем более, что раньше петрозаводчанка слышала о таких схемах мошенничества. Возбуждено уголовное дело, сообщили в региональном МВД.