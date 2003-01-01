Мошенник похитил у пенсионерки 220 тыс. рублей в Петрозаводске

Минск и Петрозаводск подписали масштабное соглашение о сотрудничестве в сфере хоккея. Новым игрокам команды пожелал удачи глава Карелии Артур Парфенчиков после субботнего матча с петербургским «Динамо-576». Подробнее ЗДЕСЬ .

В Петрозаводске мужчина вместе с сообщниками обманом похитил денежные средства у 88-летней жительницы города. В мае 2024 года злоумышленники сообщили женщине ложные сведения о ДТП с участием ее дочери и убедили передать личные вещи и 220 тыс. руб. через такси. Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу по ч. 2 ст. 159 УК РФ. Обвиняемый забрал сумку у водителя, извлек деньги и распорядился ими по своему усмотрению. Прокуратура направила уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.

Скандальный участок улицы Хейкконена в Петрозаводске заасфальтируют уже в этом году

В Олонецком районе спасли мужчину, у которого в лодке случился инсульт

Конкурс на новую специальность «Стоматологическое дело» на базе Петрозаводского медколледжа составил 9 человек на место

«Наталья Наговицына упокоилась с миром»: круживший над пиком Победы дрон не обнаружил ни одного признака жизни

В Латвии предложили призывать в армию женщин с 2028 года

Почти семь миллионов рублей собрали жители Карелии на реабилитацию мальчика, которого укусил клещ

Пенсионерка из Карелии «обезопасила» свои накопления и лишилась почти полмиллиона рублей

В Карелии две женщины заблудились и провели ночь в лесу

До +23°С и без осадков: прогноз погоды на 5 сентября

«Эпоха отсутствующего отца»: почему британский сериал «Переходный возраст» так актуален во всем мире

Большой куш: как забрать миллионы у пенсионерок в Петрозаводске и остаться на свободе

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.