Мошенник похитил у пенсионерки 220 тыс. рублей в Петрозаводске

Аферист работал с сообщниками.
В Петрозаводске мужчина вместе с сообщниками обманом похитил денежные средства у 88-летней жительницы города. В мае 2024 года злоумышленники сообщили женщине ложные сведения о ДТП с участием ее дочери и убедили передать личные вещи и 220 тыс. руб. через такси. Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу по ч. 2 ст. 159 УК РФ.
Обвиняемый забрал сумку у водителя, извлек деньги и распорядился ими по своему усмотрению. Прокуратура направила уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.