Мошенник с фамилией «Шарапов» лишил доярку из Карелии 1,3 млн рублей

Больше месяца жительница Олонецкого района думала, что зарабатывает на рынке ценных металлов, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Олонецкого района обратилась местная жительница с заявлением о том, что мошенники лишили ее крупной суммы денег. Больше месяца женщина думала, что выгодно инвестирует в онлайн-режиме свои и кредитные деньги.

В конце апреля олончанка заинтересовалась интернет-рекламой. Брокерская компания обещала внушительный доход при вложениях в различные ресурсы.



Пользовательница зарегистрировалась на интернет-площадке, оставила контактные данные. Ей перезвонил менеджер по фамилии Шарапов, который стал руководить действиями клиентки. Они заключались в открытии счетов в конкретных банках и постоянном их пополнении.

Считая, что зарабатывает на покупке золота и серебра, доярка переводила неизвестным все большие и большие суммы. Затем занимала деньги у знакомых, далее брала на себя и родственников кредиты. В конечном итоге к началу июня, когда она поняла, что взаимодействует с мошенниками, она лишилась 1 миллиона 300 тысяч рублей.

«Беглая проверка в интернете демонстрирует, что указанная брокерская площадка не имеет ни регистрационного свидетельства, ни лицензии финансовых регуляторов, зарегистрирована в экзотической стране, контакты техподдержки не актуальны, а негативных отзывов предостаточно», - говорится в пресс-релизе МВД Карелии.

Возбуждено и расследуется уголовное дело о крупном мошенничестве.