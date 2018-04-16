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Новости. Криминал
10:54, 16 Апреля 2018

Мошенник с Урала обманул жительницу Карелии

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Женщина решила помочь человеку с ограниченными возможностями и лишилась денег.

Как сообщили в МВД Карелии, события преступления относятся к осени прошлого года. Тогда в полицию обратилась 40-летняя петрозаводчанка, которая лишилась крупной суммы денег.

Выяснилось, что женщина решила оказать помощь человеку, который нуждался в инвалидной коляске. В интернете она нашла подходящее объявление и позвонила по указанному номеру. Ей ответил мужчина, который описал товар. Покупательницу все устроило, и она перевела на указанный счет 20 тысяч рублей в качестве оплаты. После этого продавец перестал отвечать на звонки, посылка так и не пришла.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела по раскрытию дистанционных мошенничеств ОУР УМВД России по Петрозаводску установили, откуда поступил звонок. Кроме того, полицейские выяснили, что, прежде чем обналичить деньги, мошенник провел несколько транзакций с использованием различных счетов. Но эта схема не помогла ему.

Петрозаводские оперативники выехали в командировку в Уральский федеральный округ, где задержали подозреваемого. Им оказался 40-летний мужчина, который в прошлом неоднократно привлекался к уголовной ответственности за мошенничества. В настоящее время он находится по стражей. Ведется следствие.

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