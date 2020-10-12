Мошенник убедил жительницу Карелии взять кредит и перевести ему деньги

Жительница Карелии стала жертвой мошенника, который сумел в телефонном разговоре убедить ее взять кредит на сумму 300 тыс. рублей и перевести ему деньги.

По данным МВД, 25-летней жительнице Прионежья позвонили с московского номера и сообщили, что с ее карты якобы пытаются списать деньги на другом конце страны.

Вместо того, чтобы положить трубку, девушка решила прояснить ситуацию. В результате долгого разговора с лже-сотрудником банка молодая женщина оформила кредит, открыла виртуальную карту и перевела на посторонний счет 300 тысяч рублей.

МВД обратилось к жителям Карелии с просьбой быть бдительными – если звонят с незнакомого номера, никогда не сообщать персональную информацию даже сотрудникам банков.