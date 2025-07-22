Мошенник выманил у пенсионерки из Костомукши 340 тысяч рублей

Женщина играла в «колесо фортуны» и потеряла деньги.

Мошенники обманули 68-летнюю пенсионерку из Костомукши и выманили у нее 340 тысяч рублей. По данным полиции, женщину спасли работники банка, которые заподозрили неладное.



В МВД рассказали, что в июле женщине написал некий Александр с предложением пообщаться. В переписке он попросил пенсионерку пройти регистрацию на определенном сайте и сыграть в «колесо фортуны».



После партии в игре женщине выпал приз — «стопроцентный кэшбэк». Загвоздка была в том, что для его получения нужно было оплатить комиссию. Потерпевшая перевела 20 тысяч рублей на указанный счет. Выяснилось, что этого недостаточно. Новый друг Александр рассказал ей, что для вывода денег нужно доплатить еще 30 тысяч рублей. Женщина его послушалась.



— Спустя время костомукшанка узнала, что может значительно приумножить пассивный доход, если приобретет настоящий морской контейнер за 5000 долларов. Средств на его покупку у нее не оказалось, и она направилась в банк, чтобы оформить кредит. Получив деньги — около 400 000 рублей, — она успела перевести аферистам часть средств. Затем работники финансового учреждения заподозрили неладное и посоветовали ей обратиться в полицию, — рассказали подробнее в МВД.



На сегодняшний день по заявлению пострадавшей проводится проверка.