Мошенникам не удалось украсть у пенсионерки более 5 миллионов рублей

Сотрудники МВД по Республике Карелия спасли пенсионерку от мошеннических действий.

Мошенники не смогли обокрасть 75-летнюю петрозаводчанку благодаря бдительности сотрудников полиции, которые вовремя предупредили женщину об опасности, об этом рассказали в пресс-службе МВД. Позже женщина выразила благодарность за помощь.

Киберпреступники хотели обмануть женщину по известной схеме – притвориться сотрудниками поликлиники, а позже запугать жертву.

— Пенсионерке позвонили будто бы из поликлиники и предложили пройти процедуру «перерегистрации личного кабинета». Сделать это нужно было на «Госуслугах». Выполнившую все условия горожанку убедили поучаствовать в опросе. После чего её напугали тем, что от лица горожанки оформлена доверенность на преступника, который теперь планирует похитить все сбережения и отобрать недвижимость, — подчеркнули в ведомстве.

На женщину давили в течение двух суток, под влиянием мошенников она собрала значительную сумму.

— И она, собрав около 5 000 000 рублей и хранившуюся дома валюту в размере 4 000 евро, пошла к банкомату. Все эти средства должны были отправиться на «безопасный счёт». Кроме того, на стадии оформления уже находился «фиктивный» договор о продаже недвижимости – чтобы «преступник» не успел легализовать имущество, — сообщили в пресс-службе.

Сотрудники полиции узнали о том, что, возможно, пенсионерка находится под влиянием мошенников, и решили вмешаться.

— Они предотвратили попытку хищения. Возле того самого банкомата полицейские предупредили пенсионерку о мошенниках. Профессиональные действия полицейских лишили барыша аферистов. После этого с гражданкой была проведена профилактическая беседа, — подчеркнули в полиции.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются причастные к незаконным действиям лица.