Жительница Медвежьегорского района пыталась вернуть украденные аферистами деньги и снова попала на мошенников

Ущерб составил 1 281 000 рублей.

В полицию Медвежьегорского района поступило заявление от 25-летней местной жительницы, сообщили в МВД Карелии.

Горожанка пояснила, что ранее аферисты похитили у нее 360 тысяч рублей, поэтому она стала искать способы возврата денег. Данная ситуация привела к тому, что девушка вновь столкнулась с мошенничеством.

Местная жительница в интернете нашла сайт якобы по оказанию юридических услуг. В отзывах организацию будто бы хвалили жертвы мошенников – такие же люди, как и она сама. Девушка оставила заявку. Вскоре с ней связался якобы менеджер компании и предложил услуги адвоката, готового заняться ее случаем.

Девушке сообщили, что она может получить не только похищенную сумму, но и компенсацию за моральный вред до двух миллионов рублей. Поверив в это, интернет-пользовательница стала действовать по указаниям «адвоката».

Сначала ей нужно было открыть счет в бразильском банке, чтобы через него вернуть свои деньги. По совету неизвестного девушка даже составила электронное письмо на английском языке, а также пообщалась по телефону с представителем этого зарубежного банка – он разговаривал с нескрываемым акцентом.

Для открытия счета понадобилось 45 тысяч рублей. Затем юрист совместно с коллегами стал выманивать деньги на другие операции – составление и апостилирование документов, оформление заградительного тарифа, а также вывод средств. Каждый этап требовал новых вложений. По нужным реквизитам заявительница присылала деньги мужа, в том числе заемные.

Однако все усилия по возвращению похищенного оказались тщетными. За маской спасителей от злодеев скрывались мошенники.

Ущерб составил 1 281 000 рублей.

Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, совершенного в особо крупном размере.