Мошенники имитируют рассылку от «Госуслуг»

Фейковые письма от «Госуслуг» начали приходить россиянам.

Мошенники стали рассылать фейковые письма, имитирующие рассылку от «Госуслуг», сообщает РИА Новости. В них сообщается о входе в аккаунт из подозрительного местоположения, рассказал директор по продукту Staffcop направления инфобезопасности «Контур.Эгида» Даниил Бориславский.

— За последние недели мы зафиксировали всплеск сообщений от пользователей о фишинговых письмах, которые внешне почти неотличимы от настоящих уведомлений «Госуслуг». В них говорится о входе в аккаунт с подозрительного местоположения, например, из Мариуполя. Приводятся технические детали: дата, время, IP, браузер. Все выглядит правдоподобно, как если бы это было реальное письмо от портала, — сказал Бориславский.

И в случаях, когда пользователь перезванивает, злоумышленники действуют по классическому сценарию: уточняют данные, подтверждают личность и запрашивают код из смс. Так в их руках оказываются аккаунт пользователя на госпортале.

Эксперт отметил особенность таких рассылок — они приходят не на тот адрес, к которому был привязан вход в сервис, а в самом письме может быть указана чужая фамилия.

— Письмо явно массовое, рассчитано на то, что человек испугается, не вникнет в детали и будет действовать импульсивно. Это хорошо продуманная психологическая ловушка: чем больше стресса — тем выше шанс, что вы сделаете то, что от вас хотят, — добавил Бориславский.

Эксперт рекомендует игнорировать такие письма, блокировать их, помечать как спам и ни в коем случае не звонить по указанным там номерам. Все действия по проверке входов нужно производить исключительно через официальный сайт «Госуслуг».