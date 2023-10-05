Жители Петрозаводска обогатили мошенников при интернет-покупках

Музыкант не дождался пианино, а любительница собак - йоркширского терьера, хотя перевели за них деньги.

Жертвой одного из преступлений оказался 35-летний житель столицы Карелии, сообщили в пресс-службе МВД Карелии. На сайте объявлений мужчина нашел объявление о продаже электронного пианино и по телефону связался с продавцом. Тот сообщил, что готов отправить музыкальный инструмент транспортной компанией и продиктовал данные банковской карты для оплаты.

Петрозаводчанин перевел 40 тысяч рублей за товар и еще около 3 тысяч рублей за транспортировку. В итоге пианино он так и не получил, а продавец перестал выходить на связь. Накладная, которую предоставили горожанину, оказалась поддельной. Мужчина обратился с заявлением в полицию и попросил привлечь к ответственности недобросовестного продавца.

Аналогичным способом аферисты выманили деньги у 39-летней петрозаводчанки. Женщина решила купить собаку породы йоркширский терьер, нашла объявление в интернете и перевела продавцу 11 тысяч рублей. После этого ей пришло уведомление о том, что аккаунт продавца был заблокирован в связи с мошенническими действиями, но деньги женщина вернуть не смогла. Полиция проводит проверку по заявлениям пострадавших, сообщили в пресс-службе МВД Карелии. Ранее мы писали о том, что петрозаводчанин хотел купить лодочный мотор и перевел за него деньги мошенникам.