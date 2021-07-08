Мошенники могут воспользоваться судебным прецедентом для отъема квартир

Минэкономразвития предупредило о риске возникновения новых мошеннических схем по отъему жилья из-за изменений в судебной практике, связанной с квартирами должников.

Об этом «Известиям» заявил замглавы ведомства Илья Торосов.

Недавно состоялись первые в России торги по продаже единственного жилья обанкротившегося из-за долгов гражданина. Это не предусматривает действующая редакция Гражданского процессуального кодекса РФ (ГПК РФ), но в апреле 2021 года Конституционный суд внес коррективы в правоприменение, которые позволили провести процедуру. С молотка ушла пятикомнатная квартира екатеринбуржца, который задолжал кредиторам более 20 млн рублей. Жилье продали за 8,25 млн рублей, взамен мужчине предоставили однокомнатную квартиру.

Суд указал на возможность продажи единственного жилья должника, если его площадь превышает нормы предоставления жилья на условиях социального найма, установленные в регионе.

В Минэке назвали этот прецедент опасным. Продажа единственного жилья должника — это «ящик Пандоры», сказал Торосов.

«Надо четко понимать, что, если мы разрешим кредиторам реализацию единственного жилья должника, мы не сможем исключать случаи мошенничества. По сути, это может привести к возникновению новых схем по отъему жилья у населения», — Торосов.

В чем опасность, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».