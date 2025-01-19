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Мошенники нашли новый способ кражи денег у клиентов российских банков

Новости. Экономика
20:30, 22 Января 2025
фото: © Кадр из фильма «Мышиная охота»

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Хакеры уже украли у клиентов банков более 40 миллионов рублей.

Специалисты по кибербезопасности компании F.A.C.C.T. рассказали о новом способе кражи денег у клиентов российских банков. Эту информацию приводит «Коммерсант».

Для этого мошенники используют легальное приложение, разработанное немецкими студентами, — NFCGate. По подсчетам F.A.C.C.T., за последние два месяца произошло не менее 400 атак на клиентов российских банков, общая сумма ущерба оценивается в 40 млн руб.

Приложение NFCGate представлено в 2015 году. Оно было разработано как учебный проект студентами Дармштадтского технического университета. Программа позволяет отслеживать и перехватывать NFC-трафик. Первое применение NFCGate мошенниками зафиксировали в ноябре 2023 года. Пользователи российских банков впервые подверглись кибератаке в августе 2024 года. Аналитики организации считают, что их количество будет расти на 25-30% ежемесячно.

Как рассказали в F.A.C.C.T., сначала киберпреступники убеждают жертву установить специальное приложение на основе NFCGate под предлогом защиты банковской карты или кабинета на «Госуслугах», замены медполиса или оплаты Ж. Х. Подставные приложения, как правило, замаскированы под госсервисы — к примеру, «Защита карт ЦБ РФ» или «Госуслуги Верификация». Вредоносная программа предлагает пользователю пройти верификацию и приложить банковскую карту к обратной стороне смартфона. Таким образом мошенники получают доступ к банковским данным.

Кроме того, киберпреступники могут установить такую систему на смартфон пользователя без его ведома. Для этого они рассылают через мессенджеры обновления, которые на самом деле являются троянами удаленного доступа.

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