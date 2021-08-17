Мошенники нашли способ наживаться на желании школьников заработать

В Роскачестве рассказали о новой схеме обмана школьников в социальных сетях.

Эксперты Роскачества предупредили россиян о новой схеме обмана в социальных сетях: мошенники начали наживаться на школьниках, которые хотят быстро и легко получить деньги. Новый способ обмана, основанного на стремлении жертв к легкому заработку, описан на сайте организации. Об этом информирует Лента.ру.

Специалисты отметили, что летом подростки проводят большую часть времени в сети, где их поджидают «игровые боты» с предложениями заработка. «Реклама таких игровых ботов обещает добывать виртуальные „алмазы“, которые потом можно обменять на реальные деньги», — рассказали в Роскачестве. Эти мошеннические программы можно найти на страницах крупных социальных сетей, например, во «Вконтакте».

Сообщается, что когда пользователь решает вывести якобы заработанную сумму, то от него требуют заплатить комиссию за конвертацию. После оплаты аккаунт юзера блокируется, и никаких денег он не получает. По мнению экспертов Роскачества, подозрения у юзера должны возникать еще в самом начале использования бота, когда он требует пригласить друзей или же оплатить VIP-доступ.

«В интернете можно найти достаточное количество развернутых отзывов, в которых такие игры характеризуются как мошенничество, с подробным описанием механизма. Комментарии на самой странице в соцсети однотипны и, по-видимому, создаются ботами и фейковыми аккаунтами. Роскачество направило информацию по факту выявления потенциальных мошенников в Роскомнадзор и администрацию социальной сети», — добавили в организации.

В пресс-службе «ВКонтакте» сообщили, что проведут проверку подобных сообществ на нарушения.