Мошенники нашли способ проникать в чужой телефон, чтобы украсть деньги

Мошенники стали активно использовать сообщения в мессенджерах.

В прокуратуре Ленинградской области предупредили о новом, еще более коварном виде мошенничества.



Так, пользователю приходит сообщение от хорошего знакомого или родственника с его аккаунта в мессенджере с просьбой проголосовать за ребенка, который, например, участвует в конкурсе. Для победы не хватает пары голосов, и нужно лишь перейти по ссылке, а потом сообщить код, чтобы проголосовать.



«Проголосовать за фото — что тут опасного? Увы, возможность попасть в мошенническую схему реальна», - говорится в сообщении надзорного органа.



Специалисты призывают ни в коем случае не переходить по ссылкам, не регистрироваться, не оставлять номер своего телефона и не отправлять код.



«Так мошенники легко проникают в ваш телефон и удаленно распоряжаются вашими деньгами и вашим аккаунтом, рассылая уже от вашего имени сообщения всем вашим контактам», - предупредили в прокуратуре 47-го региона.

Аналогичным способом, завладев контактами, злоумышленники просят одолжить денег.



Самый надежный способ сохранить свои деньги в целости и сохранности — не предпринимать никаких действий.

Также в подобной ситуации стоит позвонить автору сообщения, но уже не в мессенджере, и уточнить, был ли отправлен такой запрос — о голосовании или финансовой помощи.