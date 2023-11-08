Мошенники не пощадили двух пенсионерок в Карелии, обманув их на 1,7 млн рублей

Жительницы Петрозаводска и Сортавалы попались на популярную у мошенническую схему.

В полицию Петрозаводска с заявлением об обманном хищении денег обратилась 64-летняя горожанка. Женщина сообщила, что после разговора с мнимым сотрудником банка она лишилась 870 тысяч рублей. По телефону женщине сказали, что кто-то пытается оформить на её имя кредит. Чтобы пресечь незаконную операцию, требовалось перевести все имеющиеся на счете деньги на другой, якобы безопасный счет. Петрозаводчанка последовала рекомендациям и перевела все свои сбережения неизвестному лицу.

В похожей ситуации оказалась 69-летняя жительница Сортавалы. Мошенники позвонили ей под видом сотрудников Следственного комитета и сообщили, что с её счета выполнен незаконный денежный перевод. Чтобы вычислить злоумышленника, женщина сделала так, как ее проинструктировали телефонные собеседники: она оформила на себя несколько кредитов, а затем перевела заемные деньги на счета, которые ей продиктовали. Ущерб, который аферисты причинили потерпевшей, превысил 800 тысяч рублей.

Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего. По заявлениям проводится проверка, отметили в пресс-службе МВД Карелии.