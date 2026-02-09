Мошенники обманули 23-летнюю жительницу Петрозаводска по стандартной схеме

Девушка перевела все свои сбережения на «безопасный счет».
Молодая петрозаводчанка стала жертвой распространенной мошеннической схемы. У 23-летней горожанки обманом похитили 300 тысяч рублей.
Как рассказали в МВД, девушке позвонил неизвестный, который представился сотрудником сотового оператора. Он сообщил, что ей необходимо продиктовать код для продления абонентского договора, что она и сделала.
Вскоре ей позвонили «сотрудники» Росмониторинга, а затем силового ведомства. Они убедили ее, что от ее имени кто-то оформил фиктивную доверенность и пытается взять кредит. Также ей сообщили, что ее саму подозревают в незаконной деятельности.
Чтобы «снять подозрения» и «спасти деньги», аферисты уговорили девушку перевести все накопления на так называемый «безопасный счет». Она перечислила 300 тысяч рублей на указанный счет. Позже она осознала, что стала жертвой мошенников.
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.
Ранее мы писали, что мошенники похитили деньги с карты жительницы Карелии с помощью фотографии.