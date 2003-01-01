Мошенники обманули двух пенсионерок из Петрозаводска и украли у них более полутора миллионов рублей

Две пенсионерки из Петрозаводска потеряли более 1,6 миллиона рублей из-за мошенников, предложивших инвестиции в биржу.
61-летняя и 71-летняя жительницы Петрозаводска, между собой коллеги, потеряли более полутора миллионов рублей из-за мошенников. По данным МВД Карелии, по статьям о мошенничестве возбуждены уголовные дела. В результате обмана младшая из потерпевших понесла денежные потери в размере 18 000 рублей, а старшая, поручитель, потеряла в разы больше – 1 630 000 рублей.
Известно, что схема мошенничества началась с того, что младшая из потерпевших в прошлом году зарегистрировалась на инвестиционной бирже. Когда она попыталась вывести накопленные средства, ей сообщили о необходимости поручителя. Им согласилась стать ее 71-летняя коллега.
— Кураторы биржи пояснили, что поручителя необходимо проверить на платежеспособность, поэтому они по телефону узнали установочные данные коллеги и пообещали вновь выйти на связь уже после «проверки», — рассказали в полиции.
Мошенники позже позвонили старшей из пострадавших, когда женщины находились вдвоем.
— С помощью функции демонстрации экрана он стал объяснять, что делать. Путём различных махинаций деньги со счёта гражданки сначала были переведены на карту знакомой. Затем «куратор» сообщил, что произошла ошибка, средства необходимо вернуть – начисленная сумма была неправильной, слишком крупной, — подчеркнули в МВД.
Киберпреступники убедили женщину - начисленная сумма была неправильной, слишком крупной.
— В ходе разрешения ситуации с карт обеих коллег списались средства на неустановленные счета, но никакая прибыль более не поступила, — добавили в пресс-службе ведомства.
Напомним, ранее мы рассказывали о том, что пенсионерка из Карелии потеряла 290 тысяч рублей из-за мошенников.