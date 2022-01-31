Мошенники обманули двух женщин из Петрозаводска, желавших продать товары в Сети

Две жительницы Петрозаводска лишились сбережений после контакта с мошенниками.

Полиция Петрозаводска проводит проверку по заявлению 21-летней жительницы города об обманном хищении средств неизвестными. Об этом сообщает МВД.

Полицейские выяснили, что заявительница на популярной торговой площадке разместила объявление о продаже декоративной виниловой пленки для автомобиля. С ней связался потенциальный покупатель, который предложил использовать для дальнейшего общения бесплатный мессенджер. Девушка согласилась, переписка продолжилась. Обговорив детали сделки, неизвестный прислал ссылку якобы для получения оплаты за товар. Петрозаводчанка перешла по ней и ввела данные карты, включая код безопасности карты, расположенный на обороте. Злоумышленник получил возможность списать средства. Ущерб составил 8 500 рублей. После этого аферист прекратил общение и заблокировал телефон.

Другая жительница Петрозаводска продавала письменный стол. Она также согласилась на общение вне онлайн-платформы и перешла по неизвестной ссылке, которую направил звонивший. На мошенническом сайте она заполнила поля, где указала все данные карты, в итоге она лишилась 14 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, как искавшая подработку жительница Петрозаводска пострадала от мошенников.