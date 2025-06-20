Мошенники обманули двух жительниц Карелии по одной схеме

Аферисты использовали давно известную уловку.

В Петрозаводске и Кондопоге произошли два похожих случая мошенничества. В обоих случаях злоумышленники действовали одинаково — представлялись сотрудниками правоохранительных органов.

56-летняя жительница Петрозаводска потеряла 220 тысяч рублей. Ей позвонил неизвестный, который сказал, что с её счета кто-то незаконно снимает деньги. Чтобы «защитить» сбережения, женщина по совету мошенника перевела все деньги на «безопасный счет». Позже она поняла, что стала жертвой обмана, но вернуть деньги уже не смогла. Полиция возбудила уголовное дело.

Аналогичный случай произошел с 65-летней жительницей Кондопоги. Ей тоже позвонили и сказали, что она подозревается в преступлении. Женщина перевела мошенникам 99 тысяч рублей. Когда на следующий день ей стали предлагать взять кредит, она заподозрила неладное и перестала общаться с аферистами. Сейчас полиция проводит проверку.