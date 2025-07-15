Мошенники обманули пенсионера и он отдал им более одного миллиона рублей

Мужчина думал, что так он убережет свои деньги от других мошенников.

В Сегежском районе мошенники обманули 67-летнего пенсионера и забрали более одного миллиона рублей. По данным МВД, по этому делу проводится проверка.

Известно, что пострадавшего обманули, сказав, что необходимо продлить договор услуг связи, а после они потребовали код из смс.

После мужчине позвонил якобы сотрудник ФСБ и предупредил, что все средства мужчины и его родственников находятся под угрозой. Пострадавший следовал инструкциям мошенников, думая, что так он защитит накопления. Он перечислил личные сбережения на якобы «безопасный счёт», но деньги достались мошенникам.