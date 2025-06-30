Мошенники обманули пенсионерку и украли у нее 690 тысяч рублей

Женщина обратилась за помощью лишь после того, как мошенники получили её деньги.
В Петрозаводске мошенники украли у местной 70-летней пенсионерки 690 тысяч рублей. По данным МВД республики, возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.
Известно, что женщине позвонили якобы из энергосбыта и сказали, что ей нужно заменить счетчики. Мошенники убедили женщину назвать код из СМС.
После первого звонка с женщиной связались неизвестные и сообщили, что ее данные попали в руки мошенников.
— Чтобы защитить накопления от преступных посягательств, заявительницу убедили перевести все средства на «безопасный счёт», — рассказали в ведомстве.
Только после этого женщина поняла, что попала в руки мошенников, и обратилась в полицию.
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