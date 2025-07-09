Мошенники обманули петрозаводчанина, который пытался арендовать квартиру в Петербурге

Ущерб составил более 45 тысяч рублей.

В Петрозаводске возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. В полицию Петрозаводска обратился мужчина, которого обманули при попытке снять квартиру в Петербурге. Как рассказали в МВД по республике, 44-летний мужчина перешел по гиперссылке после того, как злоумышленник ввел его в заблуждение. Ущерб составил более 45 тысяч рублей.

По предварительным данным, мужчина нашел объявление о сдаче квартиры в Петербурге и забронировал ее, чтобы пожить там несколько дней. Деньги на бронь он перевел на указанный счет, сайт принял оплату и подтвердил бронирование.

Спустя время ему позвонили с незнакомого номера, рассказали о квартире и порекомендовали отменить бронь на сайте. Деньги после отмены вернулись. После звонка собеседник отправил ссылку на другой сайт; перейдя по ней, пострадавший перевел нужную сумму якобы для повторной брони. На сайте произошел сбой, и мошенник сообщил ему, что деньги не поступили. Потерпевший вновь перевел требуемую сумму, однако выяснилось, что с его счета дважды списали одну и ту же сумму денег.

Потерпевший обратился в службу поддержки, и специалисты объяснили ему, что бронирование происходит на сайте, а переход по гиперссылке был уловкой мошенников.