В лесном озере в Карелии нашли уникальную лодку-долбленку

11:15

Компания «КСМ» приняла участие в проекте ранней профориентации дошкольников в Суоярви

11:05

На планерке в мэрии назвали дату подключения тепла в многоквартирных домах Петрозаводска

10:50

Стоимость тоннеля под железной дорогой в Петрозаводске за год выросла на миллиард рублей

10:22

Мошенники обманули петрозаводчанина с помощью нейросетей

10:00

В Прионежском районе в лесу заблудился пенсионер

09:40

Два карельских города вошли в ТОП самых популярных направлений для отдыха на водоемах осенью

09:30

Гости музея в Карелии узнали в экспонате необычную прялку своей бабушки

09:15

В Лоухском районе благоустроили памятный мемориал

09:00

В Госдуме предложили ограничить зарплаты главврачей и директоров школ

08:40

В Петрозаводске рядом с жилым домом загорелся электрический шкаф

08:20

В Петрозаводске массово проверяют водителей такси

08:00

В России предложили учредить День государственности

07:40

В Петрозаводске на Первомайском проспекте изменится режим работы светофора

07:20

На окраине Петрозаводска полыхал пожар

07:00

Пожарный из Карелии покорил две вершины Кавказа

06:40

Россия вошла в тройку стран с самой большой разницей в зарплатах мужчин и женщин

00:10

МЧС Карелии выпустило экстренное предупреждение о непогоде

19:00

Трассу «Кола» перекроют из-за разводки моста

18:30

Дождь и ветер: прогноз погоды на 22 сентября

18:00

Жителей Карелии предупредили о плановых отключениях электроэнергии

17:30

В двух карельских поселках произошли пожары

16:30

В Карелии от управления отстранили более 800 пьяных водителей

15:30

Стало известно, почему в Петрозаводске оцепили часть набережной

14:30

Петрозаводчанин дважды обокрал магазины косметики

14:00

В Карелии впервые провели сложную операцию и сохранили пациенту почку

13:00

В Карелии на следующей неделе ожидаются первые заморозки

12:00

Житель Карелии получил условный срок за отмывание денег на протяжении четырех лет

11:30

Молодая пара из Москвы зарегистрировала брак в Карелии

11:00

Школьники из Карелии участвуют в первом Юношеском фестивале стран БРИКС

10:30

На перекрестке в Петрозаводске запретили левый поворот

10:00

Эксперты рассказали, как изменятся цены на машины из-за нового утильсбора

09:30

Спортсмен из Карелии завоевал медаль на Кубке Мира по самбо

09:00

В Петрозаводске объявлены торги на право заключения договора о КРТ в Октябрьском районе

08:00

Дык Фук стал победителем конкурса «Интервидение» в Москве

00:10
Мошенники обманули петрозаводчанина с помощью нейросетей
Сегодня 10:00 Криминал
37-летний петрозаводчанин лишился после общения с «подругой» по видео

фото: © Столица на Онего

Мужчина обратился в полицию. Он рассказал, что в мессенджере ему пришло видеосообщение от подруги, в котором та просто поздоровалась, а потом в сообщении попросила денег.

— От нее пришло текстовое сообщение с просьбой одолжить чуть более двадцати тысяч рублей до завтра. Она убедила друга перечислить деньги на определённый номер счёта и подтвердить операцию чеком об оплате. После этого «приятельница» попросила перечислить такую же сумму ещё раз, поскольку якобы допустила ошибку. Горожанин вновь перевёл деньги, — рассказали в МВД.

Злоумышленники взломали её аккаунт и при помощи нейросетей воссоздали видеосообщение с её лицом и голосом — настолько реалистичное, что потерпевший не усомнился в его подлинности.

Ущерб составил 40 600 рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, совершённом с причинением значительного ущерба гражданину.

В полиции предупредили, что аферисты, взламывая чужие аккаунты, получают доступ к личным перепискам. С помощью «кружков» в мессенджерах и голосовых сообщений, которые сохранились при общении с кем-либо, мошенники через нейросети создают аналогичные сообщения и рассылают просьбы в долг контактам. При поступлении подобных сообщений в МВД советуют позвонить владельцу аккаунта по телефону и убедиться, что звонил или писал именно он.

Ранее 22-летняя петрозаводчанка перевела мошенникам полтора миллиона рублей.

Владимир Путин одобрил предложение партии «Новые люди» привлекать ветеранов СВО к борьбе с нелегальной миграцией
19 сентября, 13:55 Политика
На планерке в мэрии назвали дату подключения тепла в многоквартирных домах Петрозаводска
Сегодня, 10:50 Общество
Стоимость тоннеля под железной дорогой в Петрозаводске за год выросла на миллиард рублей
Сегодня, 10:22 Благоустройство
Пожарный из Карелии покорил две вершины Кавказа
Сегодня, 06:40 Общество
МЧС Карелии выпустило экстренное предупреждение о непогоде
21 сентября, 19:00 Политика
