Мошенники обманули петрозаводчанина с помощью нейросетей

37-летний петрозаводчанин лишился после общения с «подругой» по видео

Мужчина обратился в полицию. Он рассказал, что в мессенджере ему пришло видеосообщение от подруги, в котором та просто поздоровалась, а потом в сообщении попросила денег.

— От нее пришло текстовое сообщение с просьбой одолжить чуть более двадцати тысяч рублей до завтра. Она убедила друга перечислить деньги на определённый номер счёта и подтвердить операцию чеком об оплате. После этого «приятельница» попросила перечислить такую же сумму ещё раз, поскольку якобы допустила ошибку. Горожанин вновь перевёл деньги, — рассказали в МВД.

Злоумышленники взломали её аккаунт и при помощи нейросетей воссоздали видеосообщение с её лицом и голосом — настолько реалистичное, что потерпевший не усомнился в его подлинности.

Ущерб составил 40 600 рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, совершённом с причинением значительного ущерба гражданину.

В полиции предупредили, что аферисты, взламывая чужие аккаунты, получают доступ к личным перепискам. С помощью «кружков» в мессенджерах и голосовых сообщений, которые сохранились при общении с кем-либо, мошенники через нейросети создают аналогичные сообщения и рассылают просьбы в долг контактам. При поступлении подобных сообщений в МВД советуют позвонить владельцу аккаунта по телефону и убедиться, что звонил или писал именно он.

Ранее 22-летняя петрозаводчанка перевела мошенникам полтора миллиона рублей.