Мошенники обманули покупателей стиральной машины, холодильника и приставки из Карелии

Мошенники обманули жителей Карелии, пожелавших приобрести товары в Сети.

В полицию Кондопожского района поступило заявление от 32-летней женщины. У нее путем обмана были похищены 29 тыс. рублей, сообщает МВД. На одном из сайтов женщина нашла объявление о продаже стиральной машины и холодильника по привлекательной цене. Она посмотрела фотографии, связалась с продавцом, договорилась о покупке и перечислила деньги. В результате товар она не получила, а объявление из сети было удалено.

Аналогичным образом был обманут 31-летний житель Костомукши. Он заплатил 100 тыс. рублей за игровую приставку, которую также хотел заказать через интернет. В настоящее время по обоим заявлениям потерпевших проводятся проверки.

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