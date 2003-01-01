Мошенники обманули школьницу из Петрозаводска под предлогом бонусов в игре

В Петрозаводске полиция расследует случай мошенничества в отношении несовершеннолетней.

Жительница города обратилась в правоохранительные органы и рассказала, что ее дочь перевела деньги мошенникам после общения в мессенджере.

Как рассказали в МВД, школьница играла на телефоне, когда ей написала незнакомая девочка и предложила бонусы для игры. Для этого нужно было выполнить «задание» — снять на видео, какие приложения установлены в телефонах родственников. Девочка сначала взяла телефон у бабушки, затем попросила телефон у матери, сославшись на необходимость посмотреть домашнее задание. В своей комнате она записала видео и отправила его собеседнице.

После этого незнакомка начала по шагам объяснять, что нажимать на экране, попросила сфотографировать банковскую карту и помогла сменить пароль от банковского приложения. В какой-то момент на телефон пришло уведомление о списании денег. Испуганная школьница удалила переписку.

Мать, узнав о случившемся, сразу позвонила в банк и заблокировала счет. Общая сумма ущерба составила 45 тысяч рублей. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

