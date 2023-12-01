Мошенники обманули студентку Петрозаводска почти на полмиллиона рублей

Студентка карельской столицы перевела неизвестным 480 тысяч рублей.

В полицию Петрозаводска с заявлением обратилась студентка. В результате обмана она лишилась 480 тысяч рублей.

Девушка рассказала, что ответила на звонок — звонивший назвался сотрудником полиции. Он сообщил, что с ее банковского счета совершаются незаконные операции. Дело грозило обернуться уголовным преследованием. Чтобы его избежать, необходимо было незамедлительно заблокировать подозрительные транзакции.

Потом к разговору подключился представитель службы безопасности банка. Он убедил петрозаводчанку обналичить имеющиеся на счете сбережения и перечислить их на другой счет. Девушка поверила собеседнику и выполнила все указания.

На этом звонки не прекратились: продолжая запугивать студентку, мошенники попытались заставить её оформить кредит. Но девушка заподозрила неладное и прервала разговор.

По заявлению потерпевшей проводится проверка, сообщили в пресс-службе МВД Карелии.