«По-братски»: о туристах, оленях и электрофорной машине любви
28 ноября, 19:11 Статьи
Обществоведение
Игорь Зубарев: Увеличение потребления рыбы не должно происходить через удорожание
28 ноября, 16:30 Статьи
Тема недели
«Мы к этому шли 10 лет»: Леонид Белуга рассказал, каким будет первый аквапарк в Петрозаводске
27 ноября, 10:20 Статьи
Новости

Лыжную базу и биатлонный комплекс обнесут забором в Костомукше

16:00

ВЦИОМ: 86% россиян считают материнство трудной работой

15:01

Мошенники обманули женщину, у которой сын погиб на СВО

14:01

Хозяйская лайка покусала ребенка в одном из поселков в Карелии

13:16

Бревенчатая баня горела в вепсском селе в Карелии

12:32

677 кг в 44 оттенках: спасатели мозаичного панно в Питкяранте провели ревизию запасов смальты для реставрации

12:06

Жителям Карелии напомнили о штрафах за езду на летней резине с 1 декабря

11:32

В Госдуме предложили ввести в обращение новую купюру

11:01

В России началась третья фаза клинических испытаний вакцины против аллергии на пыльцу березы

10:31

«Шансы были, но мы ими не воспользовались»: «Динамо-Карелия» провело первую игру выездной серии

10:01

На трассе «Фонтаны» установили еще одни семейные качели

09:29

Стало известно, кому с 1 декабря повысят пенсии

09:00

Госавтоинспекция Карелии проведет в декабре масштабные рейды

07:16

В Госдуме рассказали, какие новые законы вступают в силу в декабре

00:10

В Карелии объявлен желтый уровень погодной опасности

20:30

Пожарные спасли 88-летнюю женщину в карельском поселке Пиндуши

18:30

В Карелии объявлен аукцион на заготовку новогодних елей

17:20

В Кеми задержали серийного магазинного вора

16:15

В Петрозаводске ищут сбежавшую во время пожара собаку

14:55

Дочь губернатора Мурманской области стала жертвой мошенников

13:59

У жителя Костомукши конфисковали автомобиль за нетрезвую езду

12:58

В Карелии сохранится сильный ветер

12:24

Молодой житель Кондопоги Геннадий Петров погиб в ходе спецоперации

11:59

Конкурс «Народный депутат», организованный ЕР, может стать ежегодным

11:28

Глава Карелии Артур Парфенчиков отмечает 61-й день рождения

10:59

В Карелии пройдут массовые проверки водителей такси и микроавтобусов

10:22

Автомобиль вылетел в кювет и перевернулся на трассе Петрозаводск — Суоярви

09:49

Петрозаводск вошёл в топ-10 направлений России с резким ростом стоимости зимнего отдыха

09:04

Петербургские ветеринары провели малоинвазивную стерилизацию львицы из Карельского зоопарка

08:32

Автомобиль перевернулся в посёлке Чална Пряжинского района

08:03

Финляндия запустит производство БПЛА для поставок на Украину и в страны НАТО

00:14
Мошенники обманули женщину, у которой сын погиб на СВО
Сегодня 14:01 Происшествия
Мошенники обманули жительницу Костомукши под предлогом получения посмертной награды сына.

фото: © Людмила Корвякова

В полицию обратилась 42-летняя жительница Костомукши. Женщина недавно потеряла на СВО сына. Она рассказала, что на днях ей по телефону сообщили, что он удостоен награды. По словам неизвестной, мать могла получить денежную компенсацию. Собеседница попросила назвать код, поступивший на телефон, якобы для регистрации в электронной очереди. Костомукшанка продиктовала цифры и уточнила, какие документы необходимо принести.

— Чтобы проверить информацию, она обратилась в комиссариат — там сведений о награде не оказалось. Тогда женщина направилась в банк и в целях безопасности попросила перевести все свои денежные средства на новый счет, — рассказали в МВД Карелии.

Но на этом история не завершилась. Женщине позвонили якобы из Роскомнадзора. Там поинтересовались, поступали ли ей звонки от мошенников, после чего к беседе подключился сотрудник «Федеральной службы по надзору в сфере связи и коммуникаций». Он сообщил, что её сбережения попали в руки аферистов, и велел ждать звонка от «следователя».

— Он запретил кому-либо рассказывать о произошедшем и пригрозил обыском. Женщина узнала, что после того, как она сходила в банк, с её счета пытались снять денежные средства в сумме 1 200 000 рублей. Под руководством «следователя» она обналичила все свои денежные средства и перевела их на неустановленный счет. Сумма ущерба составила почти миллион рублей, — уточнили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело. Ранее 84-летняя жительница Карелии перевела псевдоброкерам более 9 млн рублей.

Новый пешеходный переход со светофором появится рядом с ЖК «Флотилия» в Петрозаводске
Приглашаем экспортеров на мастер-класс с представителем Карельской таможни
Петрозаводские врачи рассказали о важности отдыха

Отдых люди порой заменяют привычками, вроде соцсетей, шоппинга или вкусной еды. Но позволяют ли они расслабиться и дают ли энергию организму? Разобраться помогли врачи Наркологического диспансера.

