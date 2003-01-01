Мошенники обманули женщину, у которой сын погиб на СВО

Мошенники обманули жительницу Костомукши под предлогом получения посмертной награды сына.

В полицию обратилась 42-летняя жительница Костомукши. Женщина недавно потеряла на СВО сына. Она рассказала, что на днях ей по телефону сообщили, что он удостоен награды. По словам неизвестной, мать могла получить денежную компенсацию. Собеседница попросила назвать код, поступивший на телефон, якобы для регистрации в электронной очереди. Костомукшанка продиктовала цифры и уточнила, какие документы необходимо принести.

— Чтобы проверить информацию, она обратилась в комиссариат — там сведений о награде не оказалось. Тогда женщина направилась в банк и в целях безопасности попросила перевести все свои денежные средства на новый счет, — рассказали в МВД Карелии.

Но на этом история не завершилась. Женщине позвонили якобы из Роскомнадзора. Там поинтересовались, поступали ли ей звонки от мошенников, после чего к беседе подключился сотрудник «Федеральной службы по надзору в сфере связи и коммуникаций». Он сообщил, что её сбережения попали в руки аферистов, и велел ждать звонка от «следователя».

— Он запретил кому-либо рассказывать о произошедшем и пригрозил обыском. Женщина узнала, что после того, как она сходила в банк, с её счета пытались снять денежные средства в сумме 1 200 000 рублей. Под руководством «следователя» она обналичила все свои денежные средства и перевела их на неустановленный счет. Сумма ущерба составила почти миллион рублей, — уточнили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело. Ранее 84-летняя жительница Карелии перевела псевдоброкерам более 9 млн рублей.