Мошенники обманули жителей трех районов Карелии на 2 миллиона рублей

В один день в полицию трех разных районов Карелии обратились местные жители, которые стали жертвами дистанционных мошенников.

Аферисты использовали известные схемы обмана.

Самый крупный ущерб понес 66-летний пенсионер из Лахденпохского района. Он увидел в интернете рекламу о «быстрых инвестициях», зарегистрировался на сайте, и с ним связалась девушка, назвавшаяся старшим аналитиком. Под ее руководством мужчина установил поддельное банковское приложение и в течение нескольких недель переводил деньги через международные системы, думая, что покупает «дешевые доллары» для заработка на бирже. В итоге он потерял 1,7 миллиона рублей собственных и заемных средств, так и не получив никакой прибыли.

В городе Сортавала 21-летний парень поверил незнакомцу из соцсети, который сообщил о «заказном письме» на его имя и выманил код из SMS. После этого на телефон пришло уведомление о входе в «Госуслуги» с чужого устройства. Позвонив по указанному номеру «техподдержки», парень попал на мнимых сотрудников Центробанка и ФСБ. Его убедили, что на его имя оформили кредит на 300 тысяч рублей, и для его «отмены» нужно перевести такую же сумму на «безопасный счёт». Молодой человек взял деньги у матери и перевел их мошенникам.

В Кемском районе 55-летний мужчина решил купить в интернете подержанный лодочный мотор. Он нашел объявление, заполнил форму, и с ним связался «продавец». Договорившись о сделке, мужчина перевел предоплату в 30 тысяч рублей, но товар так и не получил, а продавец пропал.

Общая сумма ущерба от действий мошенников превысила 2 миллиона рублей. По всем трем инцидентам проводятся проверки.

