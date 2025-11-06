Мошенники обманули жителя Сегежи при покупке квартиры в Петрозаводске

Сегежанин хотел купить квартиру в карельской столице по привлекательной цене, но потерял 400 тысяч рублей.
49-летний житель Сегежи стал жертвой мошенников при попытке купить квартиру в Петрозаводске. Мужчина рассказал в полиции, как его обманули.
Мужчина увидел на популярном сайте объявление о продаже однокомнатной квартиры в Петрозаводске всего за 1,2 млн рублей. Это была очень низкая цена для такого жилья. Сегежанин решил не упускать выгодную сделку и связался с продавцом, они продолжили общение через мессенджер.
Продавец сказал, что на квартиру нашлось много желающих, и чтобы «забронировать» ее, нужно внести предоплату. Доверчивый покупатель перевел сначала 130 тысяч рублей на банковскую карту, зарегистрированную на некую Александру, а потом еще 270 тысяч рублей на другой счет.
После этого мошенник предложил приехать в Петрозаводск и посмотреть квартиру. Так как сам мужчина был в отъезде, на встречу поехала его сожительница. Женщина прибыла в Петрозаводск и попыталась связаться с продавцом, чтобы узнать адрес, но тот перестал отвечать. Вскоре объявление с сайта исчезло, а вся переписка в мессенджере была удалена.
Полиция возбудила уголовное дело по факту мошенничества.
