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Новости. Общество
10:26, 06 Августа 2018

Мошенники обманывают петрозаводчан, ссылаясь на АО "ПКС-Водоканал" и мэрию

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Мошенники в Петрозаводске любой ценой пытаются продать свои услуги по установке фильтров для воды, сообщает "ПКС-Водоканал".

"Если до недавнего времени неизвестные, ходившие по домам петрозаводчан, представлялись сотрудниками петрозаводского водоканала и рассказывали о неком приказе АО "ПКС-Водоканал" по установке приборов очистки воды, то теперь мошенники пошли дальше – сейчас лжесотрудники водоканала ссылаются на постановление администрации Петрозаводска об обязательной установке фильтров. Разумеется, такого постановления не существует. Неизвестные показывают петрозаводчанам удостоверения и объясняют, что пришли с целью "осмотра внутриквартирного водопровода", после чего мошенники предлагают установку дорогостоящей системы", - говорится в сообщении.

"Сотрудники "РКС-Петрозаводск" не имеют никакого отношения к деятельности неизвестных. Если вам предлагают установить приборы очистки воды, счетчики и представляются сотрудниками АО "ПКС-Водоканал", звоните в полицию", - предупреждают в компании.

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