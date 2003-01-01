Мошенники обвинили петрозаводчанина в связи с преступным миром и похитили у него почти 1 млн рублей

Аферисты обманом выманили деньги у жителя карельской столицы, обвинив его в пособничестве преступникам.
21-летний житель Петрозаводска перевёл мошенникам 975 тысяч рублей, поверив их обвинениям в финансировании преступной деятельности, сообщили в МВД по Карелии.
— Горожанину позвонил неизвестный и представился сотрудником почты. Якобы для получения некого письма заявитель продиктовал код из SMS. Затем ему на электронную почту пришло сообщение, будто кто-то осуществил вход в его аккаунт на «Госуслугах». Позвонив по номеру службы поддержки, указанному в письме, молодой человек стал общаться с ненастоящими представителями Центробанка и ФСБ. Они внушили студенту, что тот финансирует преступную деятельность, и убедили его перевести на неизвестный счёт крупную сумму денег, — рассказали в ведомстве.
Для того, чтоб избежать «наказания», юноша отправил аферистам 600 тысяч рублей из собственных сбережений, 315 тысяч, взятых в долг у знакомых, а также кредитные средства.
Теперь в отношении злоумышленников возбуждено уголовно дело о мошенничестве, совершённом в особо крупном размере.
