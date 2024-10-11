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Мошенники опять лютуют: жительница Карелии лишилась почти 400 тысяч рублей

Новости. Происшествия
09:50, 15 Октября 2024
фото: © FG Trade Latin / istockphoto

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Петрозаводчанка под руководством мошенников оформила две кредитные карты.

В дежурную часть полиции  Петрозаводска поступило заявление от 49-летней местной жительницы. Горожанка пояснила, что её ввёл в заблуждение мнимый сотрудник банка, сообщили в МВД Карелии.

Утром выходного дня женщине позвонил неизвестный и назвал себя сотрудником одного из банков. Он сообщил, что некто пытается оформить кредиты на имя горожанки. Якобы для того, чтобы избежать незаконных финансовых обязательств, он посоветовал женщине взять займы на те же суммы и опередить злоумышленника, отправив деньги на специальный счёт.

Петрозаводчанка, следуя инструкциям телефонного собеседника, оформила две кредитные карты. Затем через банкомат, расположенный в одном из городских торговых центров, она перечислила заёмные средства неустановленному лицу.

В общей сложности обманутая горожанка отдала мошенникам 389 000 рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье мошенничество, совершённое в крупном размере.

Полиция Карелии предупреждает: не совершайте финансовые операции и не оформляйте ненужные кредиты под руководством неизвестных. Помните о том, что мошенники нередко представляются работниками банков и иных официальных учреждений. По всем вопросам, связанным с вашими сбережениями, обращайтесь напрямую в банк или звоните на горячую линию. Не переводите деньги на «безопасные счета» – их вовсе не существует.

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