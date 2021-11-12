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Мошенники оставили без денег двух автолюбителей в Карелии

Новости. Криминал
16:25, 23 Ноября 2021
фото: © Сергей Коньков / ТАСС

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В полиции Петрозаводска проводится проверка по заявлениям двух жителей, которые потеряли свои сбережения при совершении покупок в интернете.

Как информирует МВД, 61-летней мужчина разместил объявление о покупке запчастей для своего автомобиля. Через некоторое время с ним связался потенциальный продавец. В переписке неизвестный предложил приобрести у него комплектующие и указал сумму. После этого заявитель перевел 7000 рублей на номер банковской карты. Получив перевод, мошенник перестал отвечать на звонки и нужные детали для автомобиля не отправил.

В это же время 56-летняя петрозаводчанка на одном из сайтов нашла объявление о продаже зимних покрышек. Оформив заказ, она ввела реквизиты карты, коды из смс сообщений банка. После чего с ее счета были списаны все средства — 18 800 рублей.

Ранее сообщалось, что две жительницы Карелии пополнили карты незнакомцев на 308 тысяч рублей.

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