Мошенники оставили без денег продавца старой кровати в городе бумажников Карелии

Двое жителей Карелии, пытавшиеся решить вопросы с мебелью, стали жертвами интернет-мошенников, сообщили в МВД республики.

Жертвой интернет-мошенников стали 23-летняя петрозаводчанка и 39-летний житель Кондопоги. Оба потерпевших обратились в полицию и сообщили о том, что неизвестные обманным путём похитили у них деньги.

Так, жительница карельской столицы увидела в социальной сети акцию одного из мебельных интернет-магазинов, который предлагал кровать, матрас, две тумбочки и пуфик всего за 27,5 тыс. рублей. Девушка сразу же перешла на сайт торговой точки и написала о своем желании приобрести товары по столь выгодной цене. Ответ не заставил себя долго ждать. С покупательницей связался мужчина, который представился менеджером. Он предложил продолжить общение в мессенджере, где были оговорены условия сделки, а после - получена ссылка якобы для оплаты заказа.

Петрозаводчанка перешла по ней, ввела данные банковской карты, в том числе код из СМС. Однако платежный сервис сообщил об ошибке. Тогда собеседник в чате отправил ей реквизиты счёта, на который необходимо было внести всю сумму. Когда деньги были отправлены, «работник магазина» перестал отвечать. Тогда-то заявительница и поняла, что попалась на уловку аферистов.

Схожим образом злоумышленники обманули и кондопожанина. Разница лишь в том, что мужчина через интернет пытался продать свою старую кровать. А после общения с «потенциальным покупателем» с его счёта были похищены 11,5 тыс. рублей.

В настоящее время по фактам мошеннических действий проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел.