Мошенники оставили без денег сразу несколько жителей поселка в Карелии

Аферисты втерлись в доверие к жителям Сегежского района и обчистили их счета, сообщили в МВД Карелии.

В полиции Сегежского района поступило пять заявлений от жителей одного из поселков. Все они пообщались с мошенниками и лишились денег, от 1 до 9 тысяч рублей.

Аферисты использовали стандартную схему. На странице в соцсети к людям обращались якобы от имени знакомых с просьбой помочь. Поводы находились самые разные: ремонт телефона, пропажа контактов и другие.

Затем «знакомый» просил переслать поступившие на телефон коды, якобы эти сообщения направлялись для него.

В результате сельчане передавали пароли «друзьям», после чего с их счетов и номеров мобильных телефонов списывались деньги. Впоследствии выяснилось, что страницы настоящих знакомых были взломаны, и от их имени говорили мошенники.

В настоящее время по всем заявлениям проводятся проверки, по результатам которых будут приняты процессуальные решения.