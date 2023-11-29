Мошенники оставили победительницу школьного конкурса в Карелии без путевки в детский лагерь

Девочка уже готовилась отдохнуть на юге, но ее мама осталась без денег.

В полицию Беломорского района обратилась 47-летняя местная жительница, рассказавшая о мошенничестве.

Как объяснила женщина, ее дочь, девятиклассница, выиграла школьный конкурс. Информацию об этом разместили в соцсетях, и вскоре беломорчанке позвонил неизвестный, представившийся Андреем Юрьевичем.

Собеседник сообщил, что девочке, как победительнице конкурса, положена награда — двухнедельная путевка в известный детский лагерь на Черном море. Большую часть поездки — 80 тысяч рублей — уже оплатили организаторы, женщине надо внести лишь чуть больше 10 тысяч.

Мать перевела деньги за отдых своего ребенка, а также необходимые документы. Но после этого неизвестный перестал выходить на связь, а девочка так и не поехала на юг.

По статье «мошенничество» было возбуждено уголовное дело.