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Мошенники оставили ребенка в Карелии без торта на день рождения

Новости. Криминал
14:44, 24 Ноября 2021
фото: © wallhere.com

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Жительница Медвежьегорска, мечтавшая порадовать дочь, осталась без денег, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Медвежьегорского района поступило заявление от 29-летней местной жительницы.

Женщина решила заказать торт по случаю дня рождения дочери. В интернете она нашла объявление частного кондитера. Женщина сделала заказ, при этом все общение происходило в переписке.

В какой-то момент кондитер попросила написать реквизиты банковской карты, в том числе номер из смс-сообщений банка. Жительница Медвежьегорска передала их, и тут же обнаружила списание 33 тысяч рублей с карты.

После этого женщина поняла, что имеет дело с мошенниками, и обратилась в полицию. В настоящее время возбуждено уголовное дело по факту кражи с банковского счета.

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