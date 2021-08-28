Мошенники оставили жителя Петрозаводска без двери и без денег

Петрозаводчанин нарвался на аферистов при попытке купить запчасти для иномарки, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска поступило заявление от 32-летнего горожанина. Он сообщил, что стал жертвой недобросовестной сделки и потерял деньги.

На одном из сайтов в разделе по разбору и выкупу автозапчастей мужчина нашел объявление о продаже двери, подходящей для его иномарки. Он связался с продавцом, и тот выслал реальные фото товара.

Затем стороны договорились о доставке, и петрозаводчанин перевел всю стоимость двери — 40 тысяч рублей. Спустя время он решил дополнить заказ и сообщил продавцу о намерении приобрести пластиковый порог. Тот попросил доплатить ещё 6 тысяч рублей. Однако свои обязательства продавец не исполнил, перестал выходить на связь.

Полиция в настоящее время проводит проверку, выясняя все обстоятельства произошедшего.