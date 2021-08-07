Мошенники оставили жительницу Петрозаводска без бигля и денег

Петрозаводчанка пыталась купить щенка через Интернет и стала жертвой мошенников, сообщили в МВД Карелии.

В полицию обратилась 36-летняя жительница столицы Карелии, рассказав, что у нее украли деньги.

Петрозаводчанка решила завести собаку породы бигль. Поиск вела на сайте объявлений. Увидев подходящий вариант за 13 000 рублей, женщина сразу же связалась с продавцом по указанному номеру телефона. Однако тот предложил продолжить общение в мессенджере. Жительницу карельской столицы это не насторожило. В ходе переписки контрагент сообщил о том, что собака находится в Санкт-Петербурге, и её доставка будет стоить одну тысячу рублей. Затем собеседник отправил потенциальной покупательнице фотографии и видео с запечатлённым на них питомцем. Просмотрев их, женщина получила ссылку якобы для оплаты. Она перешла по ней, ввела реквизиты банковской карты, после чего произошло несанкционированное списание денежных средств в размере 14 000 рублей. В дальнейшем на звонки и смс-сообщения потерпевшей никто не отвечал.

В настоящее время по заявлению горожанки полицейские проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Ранее в Карелии мошенники оставили без денег доверчивую пенсионерку-миллионерку.