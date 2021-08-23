Мошенники оставили жительницу Петрозаводска без детской кроватки и без денег

Петрозаводчанка пыталась купить детскую кроватку по объявлению в соцсети, но напоролась на аферистов, сообщили в МВД Карелии.

В минувшее воскресенье в полицию Петрозаводска поступило заявление от 31-летней горожанки. Она сообщила, что с её карты были незаконно списаны деньги.

Женщина увидела в одной из групп популярной соцсети объявление о продаже детской кроватки. Она списалась с продавцом, обсудила с ним детали сделки и решилась на покупку. Под предлогом оформления безопасной доставки собеседник прислал ей ссылку на ресурс, где надо было ввести реквизиты карты. Жительница Петрозаводска выполнила необходимые действия и обнаружила, что с её счёта оказалось списано более 8 тысяч рублей. Сразу после этого продавец заблокировал свой аккаунт и удалил переписку.

В настоящее время по заявлению горожанки проводится проверка, после чего будет принято процессуальное решение.

Полиция Карелии призывает граждан быть бдительными при совершении сделок купли-продажи через интернет. Не следует открывать подозрительные ссылки, полученные через мессенджеры или в соцсети, сообщать посторонним реквизиты банковских карт и счетов, а также парольную информацию.