Мошенники освоили новый способ постоянной слежки за пользователями ПК

Хакеры научились следить за компьютерами через видеокарту ради сбора данных.

Киберпреступники придумали способ слежки за владельцами персональных компьютеров при помощи видеокарт. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на портал Bleeping Computer.

Группа исследователей из французских, израильских и австралийских университетов проанализировала работу 2550 устройств с 1605 различными конфигурациями центрального процессора и обнаружили, что хакеры могут собрать 176 различных показателей видеокарт.

Эксперты объясняют появление такого способа выманить данные законами, направленными на получение согласия на активацию куки-файлов веб-сайта. Недобросовестные сайты начали собирать информацию о конфигурации оборудования, ОС, часовом поясе, разрешении экрана, языке, шрифтах и так далее. С помощью Web Graphics Library — программного интерфейса приложения для рендеринга 3D-графики — мошенникам удается отследить устройство по уникальному следу.

Исследователи заявили, что сообщили крупным компаниям, производящим электронные устройства, о результатах работы.

"Мы поделились предварительной версией нашей статьи с Intel, ARM, Google, Mozilla и Brave в течение июня-июля 2020 года и продолжали делиться с ними нашими достижениями в течение 2020 и 2021 годов. В ответ на раскрытие информации группа Khronos, ответственная за спецификацию WebGL, создала техническую исследовательскую группу для обсуждения раскрытия информации с поставщиками браузеров и другими заинтересованными сторонами", — уточнили они.

Ранее американская газета Washington Post сообщила, что программное обеспечение израильской фирмы NSO Group, использовавшееся спецслужбами для отслеживания преступников и террористов, задействовали для слежки за активистами, журналистами и оппозиционерами по всему миру. Среди них — репортеры канала CNN, агентств Ассошиэйтед Пресс и Блумберг, американских газет Wall Street Journal, New York Times и французской Le Monde и других изданий.