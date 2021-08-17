Мошенники от имени банков объявляют акции по раздаче бесплатной пиццы и воруют деньги с карт

Мошенники запустили фейковую акцию, объявляя о раздаче бесплатной пиццы от имени нескольких крупных российских банков.

Об этом рассказал газете «Коммерсантъ» руководитель блока специальных сервисов Infosecurity a Softline Company Сергей Трухачев.

Речь идет про акции от имени как минимум двух крупнейших российских банков, уточняет эксперт.

Сетевые мошенники ранее уже использовали пиццу в качестве приманки, но в данном случае в схему внесены примечательные изменения. На этот раз большинство регистраций мошеннических сайтов началось после того, как в июне сотрудники Сбербанка бесплатно накормили пиццей промоутеров Альфа-банка, раздававших листовки у входа в офис конкурента, отметили в «СерчИнформ».

Желающим получить бесплатное угощение подобные сайты предлагают ввести фамилию, имя, отчество, номер банковской карты и номер телефона, а после этого дважды передать злоумышленникам код из SMS-сообщения, уточняют авторы Telegram-канала In4security.