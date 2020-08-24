Мошенники по телефону выманили у 80-летней жительницы Карелии 27 тысяч рублей

Очередной жертвой телефонных мошенников стала жительница Прионежья, сообщили в МВД Карелии.

В дежурную часть полиции Прионежского района обратилась 80-летняя заявительница и рассказала, что у нее несанкционированно были списаны деньги.

Возрастной жительнице Карелии позвонил представитель некоего ООО. Он напомнил абонентке, что у нее якобы имеется застрахованная сумма, которую необходимо срочно получить.

Полиция напоминает, что информацию о собственных денежных средствах, следует проверять исключительно через официальные каналы.

В данном случае пенсионерка, желая получить деньги, по требованию неизвестного назвала реквизиты банковской карты.

Эта распространенная ошибка, которую совершают жертвы мошенников. В итоге, у 80-летней женщины похитили 27 тысяч рублей.

В настоящее время по заявлению проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

Полиция рекомендует всем жителям республики напомнить возрастным родственникам основные правила финансовой грамотности и безопасного ведения сделок в интернете.