Праздничное настроение создали новоселам в районе Петрозаводска «Talojarvi. Город у воды»
29.12.2023 13:10
С 9 января школы Петрозаводска будут частично учиться дистанционно
08.01.2024 22:00
Известный продуктовый магазин закрылся в центре Петрозаводска
Сегодня 10:02

Мошенники под Новый год сдали туристам в Карелии несуществующие коттеджи

Новости. Криминал
11:42, 09 Января 2024
фото: © pressfoto / Freepik

Новости партнеров

Больше всего денег лишилась семья, решившая отдохнуть в Северном Приладожье.

Жители юга и центральной части страны, приехав в республику за новогодней сказкой, в итоге оказались в дежурной части полиции Сортавальского района, рассказали в региональном МВД. В интернете туристы находили объявления о сдаче коттеджей и переводили предоплату. На месте выяснялось, что их обманули.

Одна семья лишилась 13,7 тысячи рублей. Другая после телефонной беседы перевела «администратору» 136 тысяч рублей. При этом на сайте, который привлек внимание гостей Карелии, мошенники заранее разместили фотографии коттеджей, которых в Карелии нет. 

Кроме того, к жителю Петрозаводска в соцсети обратился его друг и попросил деньги на лечение ребенка. Горожанин перевел три тысячи рублей. После он позвонил товарищу и выяснил, что его аккаунт взломали аферисты.

Полицейские по всем случаям проводят ведомственные проверки. 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
03.01.2024, 14:48
Финляндия изменила требования для получения визы
07.01.2024, 10:21
Финляндия продолжает пропускать через свою территорию ядерное топливо из России
08.01.2024, 10:45
Известный бизнесмен отправился на зимнюю рыбалку в дикий мороз
03.01.2024, 22:00
В России введены новые штрафы для владельцев недвижимости
03.01.2024, 09:00
Стало известно, как долго продлятся морозы в Карелии
03.01.2024, 12:31
Рядом с границей России прекратила существование непризнанная республика

Чтиво

29.12.2023 20:20
Без политики
Нам несказанно повезло - три зимних волшебника на одну Карелию. К каждому из них есть вопросы, и каждому из них есть, о чем рассказать
Эксклюзивное интервью в преддверии Нового года с загадочными и влиятельными фигурами нашей республики: удивительные открытия, подведение итогов года и планы на будущее.
«Ты не пройдешь!» или как работают банковские системы безопасности
15.12.2023 14:36
«Карелия Палп»: заинтересовывать профессией можно еще до школы
16.11.2023 09:08
архив чтиво

Медиа

И холод нипочем: в минувшие выходные в столице Карелии прошел масштабный фестиваль KareliaSkiFest
18.12.2023 15:43
все фото и видео
© 2003—2024 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.