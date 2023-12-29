Мошенники под Новый год сдали туристам в Карелии несуществующие коттеджи

Больше всего денег лишилась семья, решившая отдохнуть в Северном Приладожье.

Жители юга и центральной части страны, приехав в республику за новогодней сказкой, в итоге оказались в дежурной части полиции Сортавальского района, рассказали в региональном МВД. В интернете туристы находили объявления о сдаче коттеджей и переводили предоплату. На месте выяснялось, что их обманули.



Одна семья лишилась 13,7 тысячи рублей. Другая после телефонной беседы перевела «администратору» 136 тысяч рублей. При этом на сайте, который привлек внимание гостей Карелии, мошенники заранее разместили фотографии коттеджей, которых в Карелии нет.

Кроме того, к жителю Петрозаводска в соцсети обратился его друг и попросил деньги на лечение ребенка. Горожанин перевел три тысячи рублей. После он позвонил товарищу и выяснил, что его аккаунт взломали аферисты.

Полицейские по всем случаям проводят ведомственные проверки.