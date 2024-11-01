Мошенники под видом операторов сотовой связи присвоили себе деньги жительниц Карелии

Жительницы Карелии поверили телефонным незнакомцам и перевели деньги на чужие счета.

В полицию Сегежи обратилась 73-летняя горожанка. Пенсионерка сообщила, что неизвестные ввели её в заблуждение, в результате чего она лишилась личных накоплений.

Сегежанке позвонили якобы из сотовой компании. Незнакомец по телефону предложил ей продлить договор услуг связи. Для этого он вынудил женщину назвать паспортные данные. Получив сведения, звонивший прекратил разговор. Сразу после этого посыпались новые звонки. Псевдопредставители официальных структур убедили жительницу Сегежи, что теперь её данные известны мошенникам, которые в любой момент могут украсть у нее все деньги, поэтому их срочно нужно защитить и перевести на «безопасный счёт». Под руководством собеседников пенсионерка обналичила сбережения и сделала, как ей посоветовали. Ущерб составил 340 тысяч рублей. По данному факту полиция проводит проверку, сообщили в МВД Карелии.

Ещё одно заявление поступило в полицию Петрозаводска от 30-летней горожанки. Она также сообщила о звонке якобы от сотового оператора. Петрозаводчанка будто бы для продления договора назвала коды из СМС. Затем с ней связался мнимый сотрудник Роскомнадзора и рассказал, что злоумышленники могут похитить сбережения. По указаниям собеседника петрозаводчанка перевела накопления на продиктованный счёт, думая, что спасает их. Нанесённый мошенниками ущерб составил 135 тысяч рублей. Было возбуждено уголовное дело о мошенничестве с причинением значительного ущерба, сообщили в МВД Карелии.